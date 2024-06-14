Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Непримиримый
    А Нам нужна Победа!!!США тайно предлож...
  • Сергей Андросов
    Совсем своим куцым умишкой тронулись, пидоры?Русские должны мо...
  • Михаил Пантюхин
    Человеческое существо воспитанное родителями по порядку в доме и традициями народа, его истории, далее народный негла...Скрытую правду о ...

Опубликованы кадры уничтожения моста, снабжавшего артиллерию ВСУ под Харьковом

Опубликованы кадры уничтожения моста, снабжавшего артиллерию ВСУ под Харьковом

ВКС России четким ударом перерезали важную артерию снабжения украинских войск.Самолёты ВКС России нанесли удар по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения снарядами артиллерии ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх