Опубликованы кадры уничтожения моста, снабжавшего артиллерию ВСУ под Харьковом

ВКС России четким ударом перерезали важную артерию снабжения украинских войск.Самолёты ВКС России нанесли удар по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения снарядами артиллерии ВСУ.
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