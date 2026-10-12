❗️⚡️Генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США (EUCOM) и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе, выступит сегодня с заявлением, в котором предупредит Россию, в ходе конференции по вопросам безопасности, проходящей в Варшаве.