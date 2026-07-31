Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Прямой указ не трогать мигрантов": Роспотребнадзор отказался проверять гнилые продукты

"Прямой указ не трогать мигрантов": Роспотребнадзор отказался проверять гнилые продукты

Фото: скрин видео. В Уфе общественник Даниил борется с нелегальной торговлей продуктами. Он ходит по точкам, где продают гнилые овощи и фрукты без документов, и пытается добиться реакции чиновников.

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