США и Китай готовятся к новому витку торговой войны

Китай и США серьёзно подошли к новому этапу торгового противостояния. Это соперничество, по словам Александра Ломанова, заместителя директора по научной работе в ИМЭМО РАН, не приведёт к быстрому разрешению и окажет негативное влияние на мировую экономику.
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