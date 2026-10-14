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Регионы России

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Xiaomi представила сверхлёгкий складывающийся рюкзак Mijia Lightweight Mini Backpack

Xiaomi представила сверхлёгкий складывающийся рюкзак Mijia Lightweight Mini Backpack

Компания Xiaomi анонсировала выпуск нового сверхлёгкого рюкзака под брендом Mijia — Lightweight Mini Backpack.

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