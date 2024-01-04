12 интересных экзопланет, открытых в 2023 году

1. Тяжелые элементы в атмосфере планеты-гиганта Фото: Wikipedia.org Наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» подтвердили наличие тяжелых элементов — углерода и кислорода — в атмосфере далекой экзопланеты HD149026b.
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