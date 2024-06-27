День молодежи в Братске отметят на трех площадках

29-30 июня Братск отметит День молодежи (0+). Для празднования выбрали три площадки. 29 июня в Энергетике на площади Дворца Искусств и в Правобережном районе в сквере 45-го квартала; 30 июня в Центральном районе в сквере Ангарские каскады и на площади возле ТКЦ «Братск-АРТ».
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