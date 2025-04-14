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МИД РФ: Киевский режим продемонстрировал свою полную недоговороспособность

МИД РФ: Киевский режим продемонстрировал свою полную недоговороспособность

Украинская сторона несет полную ответственность за отсут твие контактов между Киевом и Москвой. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос, есть ли контакты между странами по линии внешнеполитических ведомств.

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