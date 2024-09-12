Врач Шмелева назвала чипсы из морских водорослей хорошей альтернативой закускам

Заменой жирным картофельным чипсам и другим снекам могут стать листы нори. Чипсы из водорослей способны снижать уровень холестерина, улучшать пищеварение и состояние кожи, сообщила РИА «Новости» врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.
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