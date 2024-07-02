Башкирский парламент предлагает ужесточить наказание за курение в школах и детских садах

В Башкортостане предложили ужесточить наказание за курение на территории школ и детских садов. Проект федерального закона, направленный на защиту детей от никотина и сокращение курения в школьной среде, был внесен в Государственную Думу депутатами Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан.
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