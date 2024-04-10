Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Неизбежное свершилось: Россия наносит прямой удар по США

Неизбежное свершилось: Россия наносит прямой удар по США

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Globallookpress Вчера 47K прочитали Высшие должностные лица США и НАТО замешаны в финансировании террористической деятельности против нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГС
Геннадий Свидерский
Все их суды им же и подконтрольны. Понимают пиндосы только тогда , когда получают по зубам .
Ответить
16 час.
Стефания Новак
Американский беспредел , а мы ничего не можем сделать? Как же так, люди, где справедливость? Убивают мирных жителей,детей. стариков а мир молчит и потакает америке!
Ответить
16 час.
Андрей Алферов
После поражения Отечества-СССР в холодной войне, образовался &quot;однополярный американский мир,где один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина, одного суверена&quot;. (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год.) Нечему удивляться, с тех пор ничего не изменилось! Как прдчинялись США,согласно ими же написанной для для нас колониальной конституции 1993г (ст.15п4),так и подчиняемся. Необходим референдум,а это должен быть массовый запрос общества!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх