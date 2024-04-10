Неизбежное свершилось: Россия наносит прямой удар по США

Все их суды им же и подконтрольны. Понимают пиндосы только тогда , когда получают по зубам .

Американский беспредел , а мы ничего не можем сделать? Как же так, люди, где справедливость? Убивают мирных жителей,детей. стариков а мир молчит и потакает америке!

Андрей Алферов

После поражения Отечества-СССР в холодной войне, образовался "однополярный американский мир,где один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина, одного суверена". (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год.) Нечему удивляться, с тех пор ничего не изменилось! Как прдчинялись США,согласно ими же написанной для для нас колониальной конституции 1993г (ст.15п4),так и подчиняемся. Необходим референдум,а это должен быть массовый запрос общества!