Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Globallookpress Вчера 47K прочитали Высшие должностные лица США и НАТО замешаны в финансировании террористической деятельности против нашей страны.
Неизбежное свершилось: Россия наносит прямой удар по США
Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Все их суды им же и подконтрольны. Понимают пиндосы только тогда , когда получают по зубам .
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16 час.
Стефания Новак
Американский беспредел , а мы ничего не можем сделать? Как же так, люди, где справедливость? Убивают мирных жителей,детей. стариков а мир молчит и потакает америке!
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16 час.
Андрей Алферов
После поражения Отечества-СССР в холодной войне, образовался "однополярный американский мир,где один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина, одного суверена". (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год.) Нечему удивляться, с тех пор ничего не изменилось! Как прдчинялись США,согласно ими же написанной для для нас колониальной конституции 1993г (ст.15п4),так и подчиняемся. Необходим референдум,а это должен быть массовый запрос общества!
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15 час.
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