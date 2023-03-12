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Создатели тактического боевика CS: GO похвастались 1,4 млн активных игроков

Создатели тактического боевика CS: GO похвастались 1,4 млн активных игроков

Пиковый онлайн (число одновременно играющих по сети игроков) командного шутера CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive), вышедшего более 10 лет назад, превысил 1,4 млн пользователей, 11 марта стало известно из данных статистического сайта SteamDB.

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