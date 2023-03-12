Создатели тактического боевика CS: GO похвастались 1,4 млн активных игроков

Пиковый онлайн (число одновременно играющих по сети игроков) командного шутера CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive), вышедшего более 10 лет назад, превысил 1,4 млн пользователей, 11 марта стало известно из данных статистического сайта SteamDB.
Пиковый онлайн (число одновременно играющих по сети игроков) командного шутера CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive), вышедшего более 10 лет назад, превысил 1,4 млн пользователей, 11 марта стало известно из данных статистического сайта SteamDB.
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