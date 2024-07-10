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Россияне стали чаще всего заказывать смартфоны на маркетплейсах

Россияне стали чаще всего заказывать смартфоны на маркетплейсах

В России наблюдается значительный рост популярности маркетплейсов среди потребителей смартфонов. В первой половине 2024 года доля маркетплейсов в продажах смартфонов составляла уже 36%, что является заметным увеличением по сравнению с предыдущими годами.

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