Россияне стали чаще всего заказывать смартфоны на маркетплейсах

В России наблюдается значительный рост популярности маркетплейсов среди потребителей смартфонов. В первой половине 2024 года доля маркетплейсов в продажах смартфонов составляла уже 36%, что является заметным увеличением по сравнению с предыдущими годами.
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