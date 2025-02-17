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Царьград

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Такого не было 15 лет: России радоваться нечему. Что не так с речью Вэнса в Мюнхене?

Такого не было 15 лет: России радоваться нечему. Что не так с речью Вэнса в Мюнхене?

Вэнс "разбил вдребезги" лицемерие Европы, пишет The Hill. "Нам радоваться по этому поводу нечего", - считает политолог Глеб Кузнецов.

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