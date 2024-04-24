В Москве силовики задержали замминистра обороны

АндрейБорков

И как после этого относиться к начальнику этого Иванова? По Закону о прохождении в/службы(Федеральный Закон) близкие родственники в/служащего имеющие иностранное гражданство, проживающие за границей и т.п. являются основанием для лишения в/служащего к допуску к Гос. и Воен. тайнам и УВОЛЬНЕНИЮ ЕГО по нехорошей статье!!! Видимо зам.министра Обороны РФ этот пункт Закона не касается? То есть он в это отношении РОВНЕЕ ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ? Кто отвечает за своих подчиненных по Уставу и Закону? Отвечает КОМАНДИР он же НАЧАЛЬНИК!!! Пойдем далее, у зам.министра Иванова погоны Генерала Армии. Какое военно-учебное заведение этот генерал заканчивал, где и на каких должностях он проходил военную службу? Ни какого военно-учебного заведения он не заканчивал! Про военную службу, до назначения на должность зам.министра Обороны(!!!!) знал только то, что такая служба есть, взводом, ротой, батальоном... ни когда не командовал, очередных в/званий не получал. Но, есть нюанс - В 2012 году занимал должность заместителя председателя правительства Московской области (губернатор — Сергей Шойгу). С 2013 по 2016 год — генеральный директор АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны России. И этот нюанс говорит о многом... Что вообще у нас в стране происходит? Может кто то прояснит?