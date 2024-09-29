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Владимир Путин поздравил участников фестиваля кино «КиноБраво»

Владимир Путин поздравил участников фестиваля кино «КиноБраво»

28 сентября в Летнем театре города Сочи состоялось одно из наиболее значимых культурных событий осени: здесь стартовал Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», объединяющий более двадцати стран: членов БРИКС, а также дружественные государства.

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