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Как карельских школьников учат скорбеть по украинским нацистам

Как карельских школьников учат скорбеть по украинским нацистам

Сегодня 30 октября. День памяти жертв политических репрессий. И вот читаю в соцсетях: «Центральная библиотека Костомукши приглашает школьников c 9 по 11 класс посетить автобусную экскурсию к месту памяти «Сандармох» (Медвежьег.

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