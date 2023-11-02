Как карельских школьников учат скорбеть по украинским нацистам

Сегодня 30 октября. День памяти жертв политических репрессий. И вот читаю в соцсетях: «Центральная библиотека Костомукши приглашает школьников c 9 по 11 класс посетить автобусную экскурсию к месту памяти «Сандармох» (Медвежьег.