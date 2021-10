Министр обороны США Ллойд Остин. Источник: French Embassy in the U.S. / flickr.com Обещанного не дождаться Ллойд Остин в должности министра обороны Соединенных Штатов с января текущего года, но только сейчас прилетел в сочувствующие страны черноморского региона – Украину, Грузию и Румынию.