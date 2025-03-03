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Татар-информ

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Гюзель Хабутдинова доставила шефскую помощь бойцам в зоне СВО

Гюзель Хабутдинова доставила шефскую помощь бойцам в зоне СВО

Руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова совместно с единомышленниками посетила военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и передала им очередную партию шефской помощи.

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