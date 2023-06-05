Пронедра

16 подписчиков

СМИ: Дочь Тутберидзе и фигурист Смолкин сменили спортивное гражданство

СМИ: Дочь Тутберидзе и фигурист Смолкин сменили спортивное гражданство

СМИ: Дочь Тутберидзе и фигурист Смолкин сменили спортивное гражданство Владислав ВислФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила возможность смены спортивного гражданства для танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх