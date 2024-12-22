Подполковник Вооружённых сил Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис дал Владимиру Зеленскому совет, связанный с лидерством.
Подполковник Дэвис дал Зеленскому совет о лидерстве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…
Ответить
18 час.
Свежие комментарии