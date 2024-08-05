В Свердловской области пожилой водитель скончался за рулем

В Тавде произошла авария с участием 78-летнего водителя автомобиля «Рено Логан». По предварительным данным, мужчина, двигавшийся по переулку Сельский, внезапно почувствовал себя плохо, что привело к потере управления и наезду на дорожный знак.
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