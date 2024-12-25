Названы условия, при которых можно получить деньги за неотгулянный отпуск

Юрист Остапенко: если отпуск превышает 28 дней, можно получить компенсацию Сотрудник может договориться с работодателем и получить компенсацию за те неотгулянные дни отпуска, которые превышают положенные 28 дней, рассказал NEWS.
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