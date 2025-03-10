«Ъ»: Вот что выяснилось на встрече Путина и Махонина

Состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в ходе которой обсуждались вопросы, имеющие важное значение как для региона, так и для страны в целом.
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