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Санкт-Петербург на форме регионов России и Монголии: деловые встречи и культурный диалог в Улан-Баторе

Санкт-Петербург на форме регионов России и Монголии: деловые встречи и культурный диалог в Улан-Баторе

Делегация Северной столицы участвует в межправительственных переговорах, а в Русском доме развернулась программа культурных и образовательных мероприятий.

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