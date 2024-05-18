Не мешайте Блинкену уничтожать Сумасшедшие Штаты Америки: мы верим в него, он справится

Алексей Горшков

А ведь в своё время лидеры западных держав были, может и недружественно к России (СССР я считаю тоже одной - причём САМОЙ УДАЧНОЙ - из ипостасей России) настроены, но хотя бы АДЕКВАТНЫ !!! Умница, хоть и сволочь, Черчилль даже страшно представить - что бы отчебучил в данной ситуации! Впрочем ТАКОГО ИДИОТСКОГО развития событий политики его уровня ПРОСТО НЕ ДОПУСТИЛИ БЫ !!! Ведь умели раньше действовать - даже СССР "развели"! Допустим, мне всегда, когда получаю информацию о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ, произведённое минимум 33 года назад! От 1941 года 33 отнимем - 1908-й получается! А нам ещё в голову вбивали, что в Великую Отечественную войну мы с устаревшим вооружением вступали! Но это я в сторону отвлёкся! Советского вооружения "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - СССР ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они, пустив нам дым в глаза, И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ, направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!! Нам ещё ПОВЕЗЛО,что нам противостоит сборище "мизераблей" (ничтожеств) - Энтони, Олафов, Урсул, Эммануэлей, Риши,и т.д.,и т.п.,с подобострастием внимающих старческому бреду самоходного деда!