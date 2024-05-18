Не мешайте Блинкену уничтожать Сумасшедшие Штаты Америки: мы верим в него, он справится

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Плясать под дудку этого УРОДА-блинного...Могут только ИДИОТЫ.
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11 час.
Алексей Горшков
А ведь в своё время лидеры западных держав были, может и недружественно к России (СССР я считаю тоже одной - причём САМОЙ УДАЧНОЙ - из ипостасей России) настроены, но хотя бы АДЕКВАТНЫ !!! Умница, хоть и сволочь, Черчилль даже страшно представить - что бы отчебучил в данной ситуации! Впрочем ТАКОГО ИДИОТСКОГО развития событий политики его уровня ПРОСТО НЕ ДОПУСТИЛИ БЫ !!! Ведь умели раньше действовать - даже СССР &quot;развели&quot;! Допустим, мне всегда, когда получаю информацию о поставках &quot;небратьям&quot; западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь &quot;по сусекам&quot; всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ, произведённое минимум 33 года назад! От 1941 года 33 отнимем - 1908-й получается! А нам ещё в голову вбивали, что в Великую Отечественную войну мы с устаревшим вооружением вступали! Но это я в сторону отвлёкся! Советского вооружения &quot;майданутым&quot; ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - СССР ещё во времена &quot;Холодной войны&quot; просто &quot;РАЗВЕЛИ&quot; !!! Взяли &quot;на арапа&quot; своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они, пустив нам дым в глаза, И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ, направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: &quot;Почему это они настолько лучше нас живут&quot;? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!! Нам ещё ПОВЕЗЛО,что нам противостоит сборище &quot;мизераблей&quot; (ничтожеств) - Энтони, Олафов, Урсул, Эммануэлей, Риши,и т.д.,и т.п.,с подобострастием внимающих старческому бреду самоходного деда!
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10 час.
лл
лина любимцева
БРАВО!!    Кто такой умный придумал: &quot;СУМАШЕДШИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ&quot;?!!! Я теперь ТОЛЬКО так и буду их называть. Спасибо, подбросили!!!👍👍👍👍👍
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4 час.

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