Блокчейн лидирует по инвестиционной привлекательности среди систем кибербезопасности

Группа швейцарских исследователей награжденная грантом от Швейцарского кампуса киберзащиты, представила результаты своего эмпирического исследования, которое показало, что блокчейн - лучший выбор среди инвестиций в стартапы в области информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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