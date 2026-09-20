Exit poll: партия "Левые" лидирует на выборах в палату депутатов Берлина

Exit poll: "Левые" лидируют на выборах в палату депутатов Берлина с 24,5% © РИА Новости / Артем Пряхин Флаг Федеративной Республики Германия.
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