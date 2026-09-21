Польша подняла боевую авиацию из-за активности России на Украине

По данным польского командования, военная авиация начала действовать в воздушном пространстве страны, а радиолокационные системы разведки были приведены в состояние готовности.
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