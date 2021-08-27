Здравствуй, новая Антанта! — пять стран объявили России холодную войну

«США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция (куда же без неё — пепел Полтавской битвы стучит в сердца шведского начальства) создали фонд для поддержки Украины в её борьбе против России на юго-востоке и юге этой, до предела независимой страны.
«США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция (куда же без неё — пепел Полтавской битвы стучит в сердца шведского начальства) создали фонд для поддержки Украины в её борьбе против России на юго-востоке и юге этой, до предела независимой страны.
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