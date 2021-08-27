Страна и люди

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Здравствуй, новая Антанта! — пять стран объявили России холодную войну

Здравствуй, новая Антанта! — пять стран объявили России холодную войну

  «США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция (куда же без неё — пепел Полтавской битвы стучит в сердца шведского начальства) создали фонд для поддержки Украины в её борьбе против России на юго-востоке и юге этой, до предела независимой страны.

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Александр Пятнистый
Прости их господи, бо не ведают, что творят...
Soldier Light
И снова Швеция,вот непонятно ,как она всё время остаётся нейтральной.

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