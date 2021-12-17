Хакнем

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Как Сovid 19 меняет индустрии, на примере модных брендов

Как Сovid 19 меняет индустрии, на примере модных брендов

#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем) Как Сovid 19 меняет индустрии, на примере модных брендов Будет ли шопинг после covid19?Есть два предположения: Люди рвануться делать покупки после месяцев в заточении; Кризис ударит так сильно, что весь потребительский спрос упадёт и будет полный спад.

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