#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем) Как Сovid 19 меняет индустрии, на примере модных брендов Будет ли шопинг после covid19?Есть два предположения: Люди рвануться делать покупки после месяцев в заточении; Кризис ударит так сильно, что весь потребительский спрос упадёт и будет полный спад.