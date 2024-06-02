Доллар упал впервые в этом году

Доллар в мае пережил первое месячное падение с декабря, пишет Bloomberg. Ослабление инфляционного давления усиливает ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки — это негативно отражается на американской валюте.
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