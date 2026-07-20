НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда чәкчәктән 10 метр биеклектәге манара төзеделәр

Бүген Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданда 10 метр һәм 14 сантиметрлы чәкчәк манарасы төзелде. Биеклек буенча яңа рекордтан тыш, манара авырлык буенча да дөньядагы иң авыр чәкчәк булды – 4 тонна һәм 509 килограмм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии