Казанда чәкчәктән 10 метр биеклектәге манара төзеделәр

Бүген Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданда 10 метр һәм 14 сантиметрлы чәкчәк манарасы төзелде. Биеклек буенча яңа рекордтан тыш, манара авырлык буенча да дөньядагы иң авыр чәкчәк булды – 4 тонна һәм 509 килограмм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии