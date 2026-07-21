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Они поженились спустя восемь дней после знакомства, а ровно через год его не стало: трагедия комбрига Анатолия Серова

Они поженились спустя восемь дней после знакомства, а ровно через год его не стало: трагедия комбрига Анатолия Серова

Утром 11 мая 1939 года небо над Рязанской областью затянуло низкими дождевыми облаками. На военном аэродроме Дягилево шли плановые тренировки.

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