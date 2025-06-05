Двух лидеров хакерской группировки задержали в Чите

ФСБ и МВД России пресекли преступную деятельность международной хакерской группировки — ее члены осуждены за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.
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