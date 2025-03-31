Загорающая на балконе голая женщина возмутила жителей Красноярска

Местные жители отметили, что женщина выставила на всеобщее обозрение свои "прелести".На балконе жилого комплекса "Полтавский" на улице Судостроительной в Красноярске была замечена женщина, которая загорала без одежды.
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