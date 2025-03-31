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Царьград

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Загорающая на балконе голая женщина возмутила жителей Красноярска

Загорающая на балконе голая женщина возмутила жителей Красноярска

Местные жители отметили, что женщина выставила на всеобщее обозрение свои "прелести".На балконе жилого комплекса "Полтавский" на улице Судостроительной в Красноярске была замечена женщина, которая загорала без одежды.

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Амара Карпова
ИДИОТКА🤮🤮🤮
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