Депутат Бойченко: фраза учителя запоминается на десятилетия

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Олег Бойченко в поздравлении с Днём учителя подчеркнул, что никакие образовательные программы не заменят педагога с его опытом и вниманием, и напомнил о мерах поддержки учителей в Народной программе «Единой России».