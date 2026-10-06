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Царьград

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Депутат Бойченко: фраза учителя запоминается на десятилетия

Депутат Бойченко: фраза учителя запоминается на десятилетия

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Олег Бойченко в поздравлении с Днём учителя подчеркнул, что никакие образовательные программы не заменят педагога с его опытом и вниманием, и напомнил о мерах поддержки учителей в Народной программе «Единой России».

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