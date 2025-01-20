Сколько электрокаров продано в России в 2024 году

В прошлом году в нашей стране было продано рекордное количество новых электромобилей — 17,8 тысяч. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам прошлого года в России было реализовано 17 805 новых электрокаров.
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