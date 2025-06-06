Первый вице-спикер ГД Жуков встретился с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Моттой

laquo;На поляхXI Парламентского форума БРИКС прошла встреча первого вице-спикера ГД Алексан.«На полях» XI Парламентского форума БРИКС прошла встреча первого вице-спикера ГД Александра Жукова с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Уго Моттой.
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