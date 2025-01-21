Трамп на 75 дней отсрочил блокировку TikTok в США

Президент США Дональд Трамп указом отсрочил блокировку TikTok в стране на 75 дней. «Приказываю генеральному прокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона (о блокировке.
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