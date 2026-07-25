Президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине

Президент Казахстана Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Токаев, выступая на совместной конференции с президентом России Путиным в Омске, отметил, что ему поступают сигналы из Европы и США, и возможно, конфликт стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.