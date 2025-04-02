В Петербурге передали партию оборудования в клинику Военно-медицинской академии имени Кирова

Для бойцов, перенёсших серьёзные операции Накануне в клинику Военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени Кирова передали партию высокотехнологического оборудования для бойцов, перенёсших серьёзные операции, включая ампутации.
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