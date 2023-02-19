Все они категорически поддерживают Россию и Владимира Путина.В Запорожскую область в батальон имени Судоплатова прибывают всё новые и новые граждане иностранных государства, которые желают воевать против фашистского режима Владимира Зеленского.
Все они категорически поддерживают Россию и Владимира Путина.В Запорожскую область в батальон имени Судоплатова прибывают всё новые и новые граждане иностранных государства, которые желают воевать против фашистского режима Владимира Зеленского.
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