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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщики «Селтикс» подрались на арене в Бостоне во время просмотра 4-го матча финала

Инцидент произошел во время просмотра четвертого матча финальной серии, в котором «Селтикс» крупно проиграли «Мэверикс» в Далласе (84:122, 3-1).

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