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Победителям Всероссийской олимпиады школьников хотят выплачивать до 500 тыс руб -

Победителям Всероссийской олимпиады школьников хотят выплачивать до 500 тыс руб -

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" представили законопроект, который предлагает установить единые федеральные выплаты для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в размере до 500 тысяч рублей .

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