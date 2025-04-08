Победителям Всероссийской олимпиады школьников хотят выплачивать до 500 тыс руб

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" представили законопроект, который предлагает установить единые федеральные выплаты для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в размере до 500 тысяч рублей .
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