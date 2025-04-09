В меню «Кореаны» – хиты из Сеула: кореан хот чиккен и цыпленок по-сеульски

С начала апреля во всех ресторанах «Кореана» готовят новинки, достойные отдельной пиар-кампании: корейская острая курочка в хрустящем кляре и цыпленок по-сеульски! За вдохновением бренд-шефы Евгений Ким и Станислав Ни полгода назад летали в Сеул.
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