Российским военным поставили партию ракет для «Искандеров»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил Вооруженным силам (ВС) России партию управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» и ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии