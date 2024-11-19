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Российским военным поставили партию ракет для «Искандеров»

Российским военным поставили партию ракет для «Искандеров»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил Вооруженным силам (ВС) России партию управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» и ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

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