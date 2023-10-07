Глава МО Шойгу: РВСН России оснащаются МБР «Сармат», они станут основой ядерного вооружения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что на данное время решается вопрос об оснащении первого полка стратегических ядерных сил, баллистическими ракетами «Сармат», которые заменят «Воеводу», в натовской классификации «Сатану».
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