Буйный пациент напал на медика в Челябинске

Разбираться приехали бойцы охранного агентства.В одном из медицинских учреждений Челябинска, на улице Российская, мужчина напал на медицинского работника.
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