Выпускникам колледжей предоставят отсрочку от призыва в ВС: подробности

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. В России выпускники колледжей и других средних учебных заведений, которые по целевым направлениям учатся в вузах, а также поступили на работу на полный рабочий день на ОПК, могут получить отсрочку от призыва на военную службу.
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